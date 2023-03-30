الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«إكسترا نيوز»: توافد الزائرين على مطار القاهرة للتمتع بأجواء رمضان فى مصر

مطار القاهرة
مطار القاهرة

رصدت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية توافد الزائرين على مطار القاهرة الدولي للتمتع بأجواء رمضان في مصر.

وقال أحد الوافدين: "مصر معروفة من زمان بالمناطق الأثرية، والأجواء الروحانية في رمضان مثل مسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة عائشة.. مصر يعني آثار وعلماء والشعب المضياف".

وأضافت إحدى الوافدات لمطار القاهرة من السودان: "أنا جيت من السودان مخصوص لمصر عشان رمضان في مصر حلو، ومختلف عن أي بلد".

وأعرب وافد آخر عن سعادته بقضاء شهر رمضان في مصر، وقال: "مصر يعني الطيبة والمصري أخ  للسوداني".

اكسترا نيوز توافد الزائرين مطار القاهرة الدولي أجواء رمضان في مصر رمضان في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

اعتماد دولى لـ8 منشآت طبية تابعة لـ«الرعاية الصحية» فى الأقصر والإسماعيلية

رئيس جهاز 6 أكتوبر: 1.2 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة لأكبر محطة تنقية

«إزاي مش خايفة مني؟».. القصة الكاملة لـ«تقطيع وش ملكة جمال النيل» بالوراق

«الخال» ينهي حياة الطفلة و«الجدة» تتخلّص من الجثة في مقابر أوسيم

شاب يقتل ابن عمه خلال مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالبحيرة

كيف يمكن فك تجميد اللحوم دون ضرر التعرض للبكتيريا؟.. إليك الطريقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار