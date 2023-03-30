«إكسترا نيوز»: توافد الزائرين على مطار القاهرة للتمتع بأجواء رمضان فى مصر

رصدت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية توافد الزائرين على مطار القاهرة الدولي للتمتع بأجواء رمضان في مصر.

وقال أحد الوافدين: "مصر معروفة من زمان بالمناطق الأثرية، والأجواء الروحانية في رمضان مثل مسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة عائشة.. مصر يعني آثار وعلماء والشعب المضياف".

وأضافت إحدى الوافدات لمطار القاهرة من السودان: "أنا جيت من السودان مخصوص لمصر عشان رمضان في مصر حلو، ومختلف عن أي بلد".

وأعرب وافد آخر عن سعادته بقضاء شهر رمضان في مصر، وقال: "مصر يعني الطيبة والمصري أخ للسوداني".