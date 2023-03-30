ناقد فنى: الأعمال الكوميدية لـ«المتحدة» رسمت البسمة على الوجوه فى رمضان

تحدث الناقد الفني علي الكشوطي، عن الأعمال الكوميدية على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي رسمت البسمة على الوجوه خلال شهر رمضان 2023، بداية من مسلسل "الكبير أوي 7"، ومسلسل "الصفارة" ومسلسل "1000 حمد الله ع السلامة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن مسلسل "الكبير أوي 7" من المسلسلات الخاطفة للأنظار منذ الحلقة الأولى حتى الحلقة السابعة، أمس، ونرى ذلك من خلال التفاعل على السوشيال ميديا والتجمعات على المقاهي.

وتابع: "رحلة مربوحة والكبير أوي إلى القاهرة أضافت عوامل جذب في الحلقات الأخيرة"، لافتًا إلى أن دخول شخصيات جديدة لمسلسل "الكبير أوي 7"، فتح مساحة أكبر للأحداث والكوميديا.

وعن مسلسل "الصفارة"، أوضح أن الفنان أحمد أمين، يمتلك الذكاء في اختياراته، واستطاع من خلال عدة شخصيات التأكيد على ذلك الذكاء، والقدرة على التلون، مشيدًا بموهبة الفنان طه دسوقي، معتبره فنانا واعدا وقادرا على أن يجد لنفسه مساحة جيدة في الأعمال الكوميدية المقبلة.

وأكد الناقد الفني علي الكشوطي، أن الفنان طه دسوقي، كانت بداياته «مسرح» من خلال عروض "ستاند أب كوميدي"، وهو قادر على التعامل مع الجمهور مباشرة.