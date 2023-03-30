محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الكوبري في بنها

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية امتدت لما بعد منتصف ليل أمس؛ لمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع الكوبري بمدينة بنها؛ للاطمئنان على مستوى الأداء التنفيذي على أرض الواقع، وذلك تماشيًا مع الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة في النهوض بالبنية التحتية والأساسية وتطوير شبكات الطرق الداخلية والميادين العامة والمحاور المرورية بنطاق المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد ميدان حورس بعد نفق شعراوي والذي تم تطويره من خلال تغيير الرخام المُتهالك الخاص بالتمثال مع تركيب إنترلوك على أرصفة الميدان بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية، موجهاً بالإهتمام الدائم بالنظافة العامة لكافة الميادين العامة والإهتمام بالمنزرع بها والري بشكل دوري للحفاظ على المظهر الجمالي، كما تفقد أيضاً أعمال تطوير وزراعة الحديقة أمام سنترال بنها (١)، والتي تم نقل نقطة تجمع القمامة حولها وتشجير الحديقة بالكامل، موجهاً بسرعة إعادة طلاء المبنى الخدمي داخل الحديقة بألوان أخرى لتحسين الرؤية البصرية.

ثم تابع "الهجان" أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الكوبري والتي تتم تحت إشراف إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، من الخطة الإستثمارية٢٠٢٢-٢٠٢٣م، والجدير بالذكر أن طول الشارع يبلُغ ٤٠٠ متر بدايةً من ميدان العادلي إمتداد شارع الكوبري وحتى أمام سنترال بنها(١) ، وقد إشتملت الأعمال على توسعة الشارع ليصبح بعرض ٧ متر بعد تطوير البلدورات الجانبية لسهولة حركة السيارات والمارة، كما تم عمل صفايات للأمطار وتمت أعمال الرصف بطبقة الترميم والسطحية النهائية.

وفي السياق ذاته أكد محافظ القليوبية، أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عالٍ يسمح باستيعاب حجم السيارات والمارة عليه وتسيير حركة المرور، مُشددًا على ضرورة تسوية أسفلت الشارع الرئيسي بالشوارع الفرعية مع التأكيد على رفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الرصف.

كما وجه المحافظ، بسرعة إنهاء تطوير ميدان شارع المديرية القديم المتقاطع مع شارع الكوبري، من حيث زراعته وتشجيره وتركيب كشافات إنارة ديكورية مع تركيب بلاط الإنترلوك حول الميدان للارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتطوير الميادين العامة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.