ضمن جهود دعم الصناعة.. تدوير المخلفات وإنتاج أطراف صناعية أبرز المشروعات بأسيوط

على مدار الـ8 سنوات الماضية شهد عدد من المحافظات وقرى مصر طفرة كبيرة في مشروعات قطاع الصناعة، والذي ضخت فيه الدولة ملايين الجنيهات من أجل النهوض به ووضعت مشروعات قطاع الصناعة ضمن أولوياتها، ومن ضمن المحافظات التي شهدت نهضة كبيرة في قطاع الصناعة محافظة أسيوط، وفي السطور التالية نسرد بعض مشروعات قطاع الصناعة في محافظة أسيوط.

- مصنع تدوير المخلفات الصلبة

من أبرز مشروعات الدولة في محافظة أسيوط، مشروع مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، والذي تم تنفيذه في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقيم مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط على مساحة 50 فدانًا بإجمالي مبلغ 2.4 مليون يورو بطاقة إنتاجية 330 طن في اليوم.

- مركز تصنيع الأطراف الصناعية

من ضمن المشروعات الضخمة التي شهدتها محافظة أسيوط، تنفيذ أول مركز بالصعيد لتصنيع الأطراف الصناعية وتأهيل ذوي الإعاقة بمحافظة أسيوط، والذي تم تنفيذه في مايو عام 2019 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنتج الورشة في مركز تصنيع الأطراف الصناعية وتأهيل ذوي الإعاقة من 500 إلى 525 طرفًا صناعيًا بمستوى تقني متطور من خلال معسكر عمل لمدة 42 يوماً، ويهدف تدريب فنيين علي إنتاج 500 طرف صناعي لخدمة أبناء الصعيد و تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش.

مصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة

ضمن مشروعات قطاع الصناعة التي يزال العمل جاري فيها، مشروع إنشاء أول مصنع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بأسيوط، والذي تم تنفيذه في مايو 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أول مصنع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بأسيوط فى الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز الغنايم مشروع أول مصنع للمخلفات بمحافظة أسيوط.

وهو أحد المشروعات القومية التي ينفذها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، يتضمن 3 مراحل تحسين منظومة الجمع للمخلفات، وتحسين منظومة النقل، وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائى، وأقيم المشروع على مساحة 50 فدانا، بإجمالي تكلفة حوالى 170 مليون جنيها.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالى 300 طن يوميا، ويعتمد المشروع على أحدث التكنولوجيا و يخدم المشروع المنطقة الجنوبية الغربية فى محافظة أسيوط والتي تضم ثلاثة مراكز "الغنايم وصدفا وأبوتيج".

يسعى المشروع للتخلص من كمية المخلفات البلدية الصلبة الصادرة عن المراكز الثلاثة والتي تقدر بأكثر من 300 طن/ يوم، ويساهم في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات بالمحافظة، بجانب الاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل وإيجاد صناعات تكميلية منها تصنيع بلاط الانترلوك.