الأهلى يطالب بتخصيص أتوبيسات لنقل الجماهير إلى استاد القاهرة

تواصلت لجنة المباريات بالنادي الأهلي، مع هيئة النقل العام بالقاهرة، لتخصيص أتوبيسات خدمة الاستاد من الميادين العامة وكذا من المواقف الكبرى للقادمين من المحافظات.

وأبدت الهيئة موافقتها على التعاون الكامل لنقل جماهير الأهلي إلى استاد القاهرة قبل وبعد مباراة الهلال السوداني، المحدد لها السبت المقبل في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال.

ويستضيف الأهلي، نظيره الهلال السوداني في تمام التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 1 أبريل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.