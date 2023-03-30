الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مصر المعاصرة فى الآداب العالمية».. ندوة بالأعلى للثقافة 11 أبريل

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

تقيم لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "مصر المعاصرة في الآداب العالمية" بحضور مقرر اللجنة دكتور أنور مغيث، يوم الثلاثاء 11 إبريل 2023 فى تمام التاسعة مساء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة دكتورة جهاد محمود عواض، أستاذ الأدب المقارن والنقد المساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس ونائبة مقرر لجنة الترجمة بالمجلس، ويشارك فيها دكتور سيد رشاد، أستاذ مساعد بقسم اللغات الإفريقية كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، دكتور عاصم العماري، أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، دكتور عصام حمزة، أستاذ الدراسات اليابانية جامعة القاهرة، دكتور ماجد الجبالي، رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان.

قد تكون صورة ‏نص‏

ونقرأ من مقال القمص أنجيلوس جرجس بعنوان "مصر العظيمة فى الأدب العالمي" المنشور ببوابة الأهرام : "تأثر العالم بالحضارة المصرية منذ أن جاء هيرودوت إلى مصر وعاد إلى بلاده اليونان ووصف ما رآه، فأتى إلى بلادنا أغلب العلماء والمفكرين ليتعلموا وينهلوا من حضارتنا مثل طاليس أحد الحكماء السبعة فى الحضارة اليونانية القديمة وأبو الفلسفة هناك، وأوصى فيثاغورس بأن يأتى إلى مصر ويتعلم فيها الفلك والهندسة والفلسفة الروحية، وجاء بعده أفلاطون وتعلم هنا، وبعده جاء أرسطو مع الإسكندر الأكبر، وهوميروس الذى كتب الإلياذة والأوديسا وهما من أهم الملاحم الشعرية الإغريقية وغيرهم الكثير.

وحين جاء الفرنسيون إلى مصر ليحتلوها كانوا يدركون مكانة مصر الحضارية حتى وإن كانت قد انهالت عليها أتربة الزمن قصداً أو جهلاً من حكام كثيرين لم يكونوا بالقدر الكافى من المعرفة ليدركوا قيمة مصر وكان كل اهتمامهم أن يأخذوا منها ما يستطيعون. ولكن العالم كله كان يدرك من هى مصر فجاءت الحملة الفرنسية ومعها مائة وخمسون عالماً ونحو ألفى متخصص من رسامين وعلماء آثار وتنقيب وكيميائيين وأطباء وفلكيين، وكان نتاج مجهودهم كتاب وصف مصر وهو عبارة عن أحد عشر مجلداً موثقا بالصور وتسعة مجلدات من النصوص والخرائط تغطى كل أرض مصر بدقة شديدة لآثار مصر وتوثيق مظاهر حياة المصريين فى ذلك الوقت عام.

وبعدها تم اكتشاف أبجدية اللغة المصرية القديمة وبدأ العالم كله يقف على قدمه مذهولاً من هذا الكنز الثقافى والحضارى الذى هو مصر. وأدرك العالم أنه أمام عملاق الحضارة المصرية الكل يحبون على ضفافها لا أكثر".

المجلس الأعلى للثقافة مصر المعاصرة في الآداب العالمية دكتور أنور مغيث نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

مقتل طفل على يد شاب فى بولاق الدكرور

بعد رباعية مالاوى.. أكبر نتائج حققها منتخب مصر خارج الديار

رئيسة سلوفاكيا تحذر من «عاصفة معلوماتية» تضر بسياستها الخارجية

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات «دمياط - المنصورة» والعكس فى شهر رمضان

أحمد إسماعيل يتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق بالنوبارية

ناقد فنى يشيد بمسلسل «مذكرات زوج» لطارق لطفى: الدراما تكون بالمعالجات المبتكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار