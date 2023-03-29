الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الصحفيين» تدعو النقباء السابقين لحضور احتفالية مرور 82 عامًا على إنشاء النقابة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وجه الدعوة لنقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين لحضور الاحتفال الذى يقام بدار النقابة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 4 أبريل المقبل  بمناسبة مرور 82 سنة على إنشاء النقابة  في 31 مارس 1941.

نقباء الصحفيين السابقون الزملاء الأساتذة:

1. جلال عارف 
2. ممدوح الولي
3. يحيى قلاش
4. عبدالمحسن سلامة
5. ضياء رشوان

أعضاء المجالس السابقون الزملاء الأساتذة:

1. محمد عبد الجواد/ وكيل النقابة 
2. عبده مباشر/ وكيل النقابة 
3. أمينة شفيق/ سكرتير عام النقابة 
4. أسامه سرايا/ أمين صندوق النقابة 
5. محمد سلماوى/ عضو مجلس النقابة 
6. محمد عبدالقدوس/ وكيل النقابة 
7. سناء البيسى/ عضو مجلس النقابة 
8. محمد حسن البنا/ عضو مجلس النقابة 
9. محمود معروف/ عضو مجلس النقابة 
10. على هاشم/ سكرتير عام النقابة 
11. حاتم زكريا/ سكرتير عام النقابة 
12. محمد نجم/ عضو مجلس النقابة 
13. صلاح عبدالمقصود/ وكيل النقابة 
14. حسن الرشيدي/ عضو مجلس النقابة
15. أسامه الغزالي حرب/ عضو مجلس النقابة
16. حمدين صباحى/ عضو مجلس النقابة
17. كارم محمود/ سكرتير عام النقابة 
18. مجد ى أحمد حسين/ عضو مجلس النقابة
19. أحمد موسى/ عضو مجلس النقابة
20. رفعت رشاد/ عضو مجلس النقابة
21. إبراهيم منصور/ عضو مجلس النقابة
22. جمال فهمي/ وكيل النقابة 
23. أحمد النجار/ عضو مجلس النقابة
24. علاء ثابت/ عضو مجلس النقابة
25. هاني عمارة/ عضو مجلس النقابة
26. عبير السعدي/ وكيل النقابة 
27. خالد ميرى/ وكيل النقابة 
28. علاء العطار/ عضو مجلس النقابة
29. أسامة داود/ عضو مجلس النقابة
30. حنان فكرى/ عضو مجلس النقابة
31. محمد شبانة/ سكرتير عام النقابة 
32. أبوالسعود محمد/ عضو مجلس النقابة
33. عمرو بدر/ عضو مجلس النقابة
34.  حماد الرمحى/ عضو مجلس النقابة

جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين مجالس النقابة جلال عارف ممدوح الولي يحيى قلاش عبد المحسن سلامة ضياء رشوان محمد شبانة عمرو بدر حماد الرمحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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