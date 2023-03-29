أصولها عراقية.. أمريكا ترشح «هيرو مصطفى جارج» سفيرة فوق العادة لدى مصر

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الدبلوماسية هيرو مصطفى جارج، لمنصب السفيرة الأمريكية لدى مصر.

وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم، إن الدبلوماسية هيرو مصطفى جارج مرشحة؛ لتكون سفيرة أمريكية فوق العادة والمفوضة لدى مصر.

وهيرو مصطفى جارج هي دبلوماسية أمريكية، ولدت في العراق، وهاجرت مع أسرتها إلى أمريكا في السبعينيات.

وتدرجت هيرو مصطفى جارج في العديد من المناصب الدبلوماسية الأمريكية، كما أنها تتحدث سبع لغات هم: الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية.