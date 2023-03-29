الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد جلال يتفقد جاهزية مسرح ساحة الهناجر لاستقبال «هل هلالك 7»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، منذ قليل، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، للوقوف على جاهزية المسرح، الذى سيشهد انطلاق فعاليات برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، فى الثامنة والنصف من مساء غد الخميس.

ومن المقرر أن يحيي الفنان "على الهلباوى" وفرقته، الليلة الأولى لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، حيث يشدو بباقة متنوعة من الأغانى الدينية والموشحات.

كما يتضمن برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، مشاركة من البيت الفنى للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان، ويقدم مجانًا للجمهور كخدمة فنية وثقافية لأكبر عدد ممكن من الجمهور، بهدف الارتقاء بالذوق العام.

البيت الفني للمسرح الثامن الهناجر للفنون الشاعر صلاح جاهين الفنان علي الهلباوي القط القطاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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