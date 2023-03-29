مصرع شخص أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار في مزلقان عبدالحكيم عامر بمحافظة الإسماعيلية، وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بوصول إخطار من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بورود بلاغ لهيئة الإسعاف يفيد بمصرع شخص في منشية الشهداء مزلقان عبدالحكيم عامر أسفل عجلات قطار، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن المتوفي لشخص عمره 65 وتم نقل جثمانه لمستشفى حميات الإسماعيلية.

وعلى الجانب الآخر شارك الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بالتدريب العملى للمتدربين، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستثمار فى العنصر البشرى بتطوير مهارات الفِرق الطبية لخلق كوادر جديدة متميزة بأقسام الاستقبال والطوارئ بهدف رفع جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بتطوير المنظومة الصحية واستكمالًا لسلسلة الدورات التدريبية التى تنظمها إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية ضمن الخطة التدريبية المدعمة من التنظيم والإدارة لرفع كفاءة الأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة بمختلف تخصصاتها لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية.

وشَرح الدكتور علي حطب للمتدربين عمليًا "الإنعاش القلبى الرئوى وفرز حالات الحوادث" بالطوارئ وكيفية التشخيص والتعامل الصحيح مع مجرى الهواء للمرضى والمصابين بطريقة سليمة، وتركيب الممرات الهوائية وضرورة التصرف بحرفية وكفاءة وسرعة إنعاش المريض فى حال تعرضه لضيق تنفس أو اختناق سواء كان طفلًا أو من البالغين للحفاظ على النفس البشرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن التدريب شمل عدد 17 متدربًا من مختلف التخصصات الطبية بالمنشآت التابعة لمديرية الصحة قام خلالها كل متدرب بالتدريب على أساسيات الإسعافات الأولية وأداء خطوات الإنعاش القلبى الرئوى والفرق بين الأطفال والبالغين، وفى ختام الدورة تم تسليم المتدربين شهادات باجتيازها.