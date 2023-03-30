الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة» تنتهي بصدمة لـ «عمرو وبثينة»

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

انتهت الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، والمذاع على قنوات الحياة وDMC وDMC دراما، ومنصة Watch it، بمقابلة أحد أقارب زوجة ياسر جلال أثناء جلوسه مع حبيبته مي عمر، ويظهر علامات الارتباك على ياسر جلال.

مسسل علاقة مشروعة الحلقة 7

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل علاقة مشروعة، ورطة ياسر جلال (عمرو) بعدما رآه «زياد» أحد أقارب زوجته داليا مصطفى (عاليا)، وهو جالس مع زوجته الثانية مي عمر (بثينة) على أحد الكافيهات بأسوان.

وظهر ارتباك «عمرو» بعدما اكتشف «زياد» قريب زوجته «عاليا» خيانته مع «بثينة»، أثناء جلوسهما وبينهما حديثًا رومانسيًا، لتنتهي الحلقة عند ردّ فعل ياسر جلال: «يا نهار أسود» في إطار تشويقي لما ستكشفه الحلقة القادمة.

وكانت مي عمر (بثينة) قد سافرت مع ياسر جلال (عمرو) إلى أسوان لحضور المؤتمر معه، ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة

ورصدت الحلقة اتصال «عمرو» بزوجته داليا مصطفى (عاليا)، أثناء طريقه إلى فندق الإقامة، ليطمئنها على وصوله بالسلامة إلى أسوان، حيثُ مكان انعقاد المؤتمر، وتظهر «بثينة» بجانبه في نفس السيارة، ويتضح أن «عمرو» أخذها لحضور المؤتمر ومن ثمَّا قضاء وقت جميل معها بعيدًا عن زوجته «عاليا».

وقضى الثنائي وقتًا جميلاً في عدة مناطق بمدينة أسوان، وأظهرت الحلقة سعادتهما في السفر، وأخبرت مي عمر «بثينة» ياسر جلال «عمرو» أنَّه من أسعد الأيام التي قضتها في عمرها، وذلك قبل أن يكتشفهما قريب «عاليا».

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. بثينة ترفض العودة إلى أمجد

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

الجدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة DMC دراما وبعدها يعرض على قناة “الحياة”، ثم يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون إجمالي عرضه أكثر من  خمسة مرات في اليوم .

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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