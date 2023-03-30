الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. بثينة ترفض العودة إلى أمجد

لم ييأس أمجد (مراد مكرم) من محاولاته البائسة في محاولة الرجوع لبثينه (مي عمر) في الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة كل من: ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم.

فقد قام عمرو (ياسر جلال) بالاتصال بأمجد (مراد مكرم) ليخبره بأن بثينه (مي عمر) وافقت على مقابلته على أن تسمعه من جديد، وذلك بعد محاولات عديدة منه للوصول إليها، وبعد أن وقع له حادث أليم بسيارته تسبب له في حدوث إصابات وكسور في ذراعه.

الحلقة 7 من مسلسل علاقة مشروعة

وكانت قد قررت (بثينه) أن تكون هي السبب الذي يدفع أمجد (مراد مكرم) أن يتركها ويبعد عنها بشكل نهائي، وذلك بعد حديث طويل دار بينها وبين (عمرو) والذي ظهر عليه تأنيب الضمير واضحاً بسبب ما يحدث لصديق عمره أمجد بسبب رفض بثينة العودة به، خاصة وأنه قام بالزواج منها سرا بعد أن قام بتطليقها.

مسلسل علاقة مشروعة

وعلى جانب آخر كان قد حاول أحد أصدقاء أمجد (مراد مكرم) أن يبتعد بشكل مؤقت عن بثينه حتى تشعر بقيمته، بالإضافة إلى أن تتصرف بحرية وأن كانت حقا تخونه سوف يكتشف هذا بسهولة خاصة وأن يظهر أنه بعيد عنها.

وهو ما قام به أيضا عمرو (ياسر جلال) وعاليا (داليا مصطفي) حيث أنهما حاولوا إقناع أمجد أن يترك بثينه لفترة حتى تستطيع أن تتجاوز ما مرت به بسببه، بعد أن تعرضت للعديد من الأزمات النفسيه بسببه وإهانة وتعدي بالضرب، ومؤخرا قام باتهامها بالخيانة وقام بطردها من المنزل بملابس النوم.

وبدأت الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي والفنان مراد مكرم بالعديد من الأحداث التشويقية والمثيرة التي جذبت الكثير من الجمهور والذين يسعون لمعرفة الأحداث أول بأول، ومعرفة مصير علاقة عمرو (ياسر جلال) وبثينة (مي عمر) وهل ستنكشف مع مرور الوقت ام تظل علاقتهم سرا خاصة وأن بثينه حامل وهو الحلم الذي طال انتظاره بالنسبة لها.