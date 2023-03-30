الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. بثينة ترفض العودة إلى أمجد

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

لم ييأس أمجد (مراد مكرم) من محاولاته البائسة في محاولة الرجوع لبثينه (مي عمر) في الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة كل من: ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم.

فقد قام عمرو (ياسر جلال) بالاتصال بأمجد (مراد مكرم) ليخبره بأن بثينه (مي عمر) وافقت على مقابلته على أن تسمعه من جديد، وذلك بعد محاولات عديدة منه للوصول إليها، وبعد أن وقع له حادث أليم بسيارته تسبب له في حدوث إصابات وكسور في ذراعه.

الحلقة 7 من مسلسل علاقة مشروعة

وكانت قد قررت (بثينه) أن تكون هي السبب الذي يدفع أمجد (مراد مكرم) أن يتركها ويبعد عنها بشكل نهائي، وذلك بعد حديث طويل دار بينها وبين (عمرو) والذي ظهر عليه تأنيب الضمير واضحاً بسبب ما يحدث لصديق عمره أمجد بسبب رفض بثينة العودة به، خاصة وأنه قام بالزواج منها سرا بعد أن قام بتطليقها.

مسلسل علاقة مشروعة 

وعلى جانب آخر كان قد حاول أحد أصدقاء أمجد (مراد مكرم) أن يبتعد بشكل مؤقت عن بثينه حتى تشعر بقيمته، بالإضافة إلى أن تتصرف بحرية وأن كانت حقا تخونه سوف يكتشف هذا بسهولة خاصة وأن يظهر أنه بعيد عنها.

وهو ما قام به أيضا عمرو (ياسر جلال) وعاليا (داليا مصطفي) حيث أنهما حاولوا إقناع أمجد أن يترك بثينه لفترة حتى تستطيع أن تتجاوز ما مرت به بسببه، بعد أن تعرضت للعديد من الأزمات النفسيه بسببه وإهانة وتعدي بالضرب، ومؤخرا قام باتهامها بالخيانة وقام بطردها من المنزل بملابس النوم.

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. ابن ياسر جلال يخرج مع حبيبته ويشرب الخمر

وبدأت الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي والفنان مراد مكرم بالعديد من الأحداث التشويقية والمثيرة التي جذبت الكثير من الجمهور والذين يسعون لمعرفة الأحداث أول بأول، ومعرفة مصير علاقة عمرو (ياسر جلال) وبثينة (مي عمر) وهل ستنكشف مع مرور الوقت ام تظل علاقتهم سرا خاصة وأن بثينه حامل وهو الحلم الذي طال انتظاره بالنسبة لها.

علاقة مشروعة علاقة مشروعة الحلقة 7 مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2023 ياسر جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«1000 حمدالله ع السلامة».. يسرا: الجمهور عطشان كوميديا (حوار)

ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى القليوبية

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. ابن ياسر جلال يخرج مع حبيبته ويشرب الخمر

حبس شخصين لحيازتهما مخدر الهيروين فى المرج

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. بثينة ترفض العودة إلى أمجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار