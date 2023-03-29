حبس شخصين فى اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة

أمرت نيابة بدر الجزئية، بحبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرامًا بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "مستأجرة- قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرامًا- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة التنقل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.