خبير أمنى: 64 تنظيمًا إرهابيًا تُهدد مستقبل الأوضاع فى إفريقيا

قال الخبير الأمني محسن الشوبكي، إن عدد التنظيمات الإرهابية تخطى الـ64 كيانًا، الأمر الذي يمثل خطرًا كبيرًا على استقرار القارة السمراء.

تمويل أوروبي لمكافحة الإرهاب

وأضاف "الشوبكي" خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التنظيمات الإرهابية تمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الأوضاع في إفريقيا، مؤكدًا أنه على الدول الأوروبية أن تمول حملات مكافحة الإرهاب، وذلك لمنع الهجرة غير الشرعية إليها، لأنها يجب أن تدفع فاتورة هذا الأمر لأن النفع سيعود عليها.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات تتأسس وتكبر، وإن لم تكن هناك إرادة حقيقية لمواجهتها، فإنها ستزداد خطورتها، موضحًا أن هذه التنظيمات مختلفة من حيث المنهجية، والأفكار والقضايا الداخلية وقد تكون بينهم صراعات في المستقبل.

وأكد أن الدولة المصرية منذ 2018، تواجه مخاطر الإرهاب ولديها رؤية حقيقية أن هناك خطرًا قادمًا من إفريقيا.