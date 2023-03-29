الحلقة 8 من «سره الباتع».. أهالي القرية يستعدون لحضور محاكمة «حامد»

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “سره الباتع”، بقصة “حامد” الفنان أحمد صلاح السعدني، الذي يظهر راقدًا في محبسه، في حين تجلس والدته هالة صدقي أمام منزلها وتدعوا الله له بتفريج الكرب.

الحلقة الثامنة من مسلسل سره الباتع

وتنتقل الأحداث إلى منزل “شيخ البلد” الفنان خالد الصاوي، الذي تسيطر عليه مشاعر الغضب بعد القبض على “حامد” بدلًا عنه.

ودار المنادي في البلد، يطلب من الأهالي حضور محاكمة حامد في اليوم التالي، لتهرع “صافية” الفنانة حنان مطاوع، لترتمي في أحضان والدها “شيخ البلد” وتبكي.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.