الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 8 من «سره الباتع».. أهالي القرية يستعدون لحضور محاكمة «حامد»

سره الباتع
سره الباتع

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “سره الباتع”، بقصة “حامد” الفنان أحمد صلاح السعدني، الذي يظهر راقدًا في محبسه، في حين تجلس والدته هالة صدقي أمام منزلها وتدعوا الله له بتفريج الكرب.

الحلقة الثامنة من مسلسل سره الباتع 

وتنتقل الأحداث إلى منزل “شيخ البلد” الفنان خالد الصاوي، الذي تسيطر عليه مشاعر الغضب بعد القبض على “حامد” بدلًا عنه.

ودار المنادي في البلد، يطلب من الأهالي حضور محاكمة حامد في اليوم التالي، لتهرع “صافية” الفنانة حنان مطاوع، لترتمي في أحضان والدها “شيخ البلد” وتبكي.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

حامد يستعد للتقدم لخطبة صافية.. الحلقة السابعة من مسلسل «سره الباتع»

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

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