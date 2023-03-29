ماجد المصري: غادة عبد الرازق موهبة فنية لا يختلف عليها أحد

قال النجم ماجد المصري، إن الفنانة غادة عبد الرازق تتمتع بموهبة فنية كبيرة ولا يختلف عليها أحد، مشيراً إلى أن هذه الموهبة اتضحت بصورة كبيرة في أعمالها الفنية الكثيرة وبخاصة مسلسل "مع سبق الإصرار".

مع سبق الإصرار

وأكد ماجد المصري، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن نجاح "مع سبق الإصرار" كان له الكثير من الأسباب منها التركيبة الجيدة من الممثلين والإخراج، حيث إن المسلسل ضم الكثير من النجوم.

البطولة المطلقة

ووجه ماجد المصري، رسالة لها، قائلًا: "أنا بحبك أوي ويارب نجتمع مع بعض قريب ونعمل مسلسل يكسر الدنيا"، مشيرًا إلى أن عدم ظهورها في أدوار بطولة خلال الفترة الأخيرة لا يقلل من قدرها ونجوميتها.