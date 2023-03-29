الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ماجد المصري: غادة عبد الرازق موهبة فنية لا يختلف عليها أحد

ماجد المصري
ماجد المصري

قال النجم ماجد المصري، إن الفنانة غادة عبد الرازق تتمتع بموهبة فنية كبيرة ولا يختلف عليها أحد، مشيراً إلى أن هذه الموهبة اتضحت بصورة كبيرة في أعمالها الفنية الكثيرة وبخاصة مسلسل "مع سبق الإصرار".

 مع سبق الإصرار 

وأكد ماجد المصري، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن نجاح "مع سبق الإصرار" كان له الكثير من الأسباب منها التركيبة الجيدة من الممثلين والإخراج، حيث إن المسلسل ضم الكثير من النجوم.

البطولة المطلقة

ووجه ماجد المصري، رسالة لها، قائلًا: "أنا بحبك أوي ويارب نجتمع مع بعض قريب ونعمل مسلسل يكسر الدنيا"، مشيرًا  إلى أن عدم ظهورها في أدوار بطولة خلال الفترة الأخيرة لا يقلل من قدرها ونجوميتها.

غادة عبد الرزاق ماجد المصري مع سبق الإصرار حبر سري القاهرة والناس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

فيتوريا: لا شىء أفضل من تناول وجبة فى وسط القاهرة

محافظ أسوان: تنفيذ 95.6 % من مشروع كوبرى السيل العلوى

فريق طبي بمستشفي سرس الليان يجري عملية دقيقة لطفل حديث الولادة

وكيل «تعليم الإسكندرية» يجتمع بمسئولي وحدة التواصل ودعم للمعلمين

«طالب جمهوره بالدعاء».. وفاة والدة الفنان محمد عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادا لدوري المبتورين والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار