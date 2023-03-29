وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق الستاموني بالدقهلية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا رقم 2281 لسنة 2023 بإنشاء فرع للشهر العقاري بمكتب الوحدة بالستاموني، التابعة لمركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى القرار الوزاري الصادر فى 21 أكتوبر 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق بلقاس ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 21 مارس 2023.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق الستاموني ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة ويكون مقره بداخل الوحدة المحلية بالستاموني مركز شرطة محافظة الدقهلية.