أمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا الخميس، مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدًا فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ونشاط رياح كافة أنحاء الجمهورية يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح من 3: 4 أمتار.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.



وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يومًا و 17 ساعة و 13 دقيقة.