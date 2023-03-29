فوز 3 مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري بجائزة مصر للتميز الحكومي

فازت 3 مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة عن عام 2022 في ضوء الأداء المتميز للعمل بتلك المكاتب، وحرص الدولة على استمرارية تحفيز تحسين الأداء الإداري.

وجاءت مكاتب التوثيق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي: المركز الأول مركز توثيق ديرب نجم (محافظة الشرقية) والمركز الثاني مكتب توثيق دسوق (بمحافظة كفر الشيخ) والمركز الثالث مكتب توثيق دكرنس (بمحافظة الدقهلية).

كما تم منح الدكتور جمال ياقوت عبد اللطيف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، شهادة التميز الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للجهد الفعال والأداء المتميز لفئة رئيس قطاع.

يشار إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي، تُمنح سنويا وتستهدف تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين والمؤسسات الحكومية، وسبق وأن أطلقت في إطار خطة الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (2030) والتي من بين أهدافها تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم في تحقيق التنمية