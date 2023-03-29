الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فوز 3 مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري بجائزة مصر للتميز الحكومي

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

فازت 3 مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة عن عام 2022 في ضوء الأداء المتميز للعمل بتلك المكاتب، وحرص الدولة على استمرارية تحفيز تحسين الأداء الإداري.

وجاءت مكاتب التوثيق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي: المركز الأول مركز توثيق ديرب نجم (محافظة الشرقية) والمركز الثاني مكتب توثيق دسوق (بمحافظة كفر الشيخ) والمركز الثالث مكتب توثيق دكرنس (بمحافظة الدقهلية).

كما تم منح  الدكتور جمال ياقوت عبد اللطيف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، شهادة التميز الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للجهد الفعال والأداء المتميز لفئة رئيس قطاع.

يشار إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي، تُمنح سنويا وتستهدف تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين والمؤسسات الحكومية، وسبق وأن أطلقت في إطار خطة الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (2030) والتي من بين أهدافها تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم في تحقيق التنمية

مكاتب توثيق مصلحة الشهر العقاري جائزة مصر للتميز الحكومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

«الوزراء» يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة تحرير سيناء وعيد الفطر

بعد نجاح "شكرًا من هنا لبكرة".. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بسبب إعلان مدينتي ( فيديو )

تشيع جثمان الأديب سيد إمام بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

محام يسمح لدجال باغتصاب ابنته أمام عينيه لـ«تسخير الجن»

من بينها ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.. 3 قرارات لمجلس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار