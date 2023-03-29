الليلة.. محيي إسماعيل ضيف منى عبد الوهاب في «أنا والقناع»

تستضيف الإعلامية منى عبد الوهاب، اليوم الأربعاء، الفنان محيي إسماعيل في برنامجها "أنا والقناع"، والذي يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان على قنوات الحياة وسي بي سي.

وبطريقته المعهودة المُلقب بـ قيصر السينما تأتي هذه الحلقة مليئة بخفة الظل، يتخللها الحديث عن بدايته بالفل ولقائه بالفنان الكبير صلاح جاهين وعن الكُتب التي قام بتأليفها وكواليس وتفاصيل الأفلام والمسلسلات التي قدمها خلال مسيرته.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.