الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. محيي إسماعيل ضيف منى عبد الوهاب في «أنا والقناع»

.
.

تستضيف الإعلامية منى عبد الوهاب، اليوم الأربعاء، الفنان محيي إسماعيل في برنامجها "أنا والقناع"، والذي يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان على قنوات الحياة وسي بي سي.

وبطريقته المعهودة المُلقب بـ قيصر السينما تأتي هذه الحلقة مليئة بخفة الظل، يتخللها الحديث عن بدايته بالفل ولقائه بالفنان الكبير صلاح جاهين وعن الكُتب التي قام بتأليفها وكواليس وتفاصيل الأفلام والمسلسلات التي قدمها خلال مسيرته.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

الإعلامية منى عبد الوهاب منى عبد الوهاب الفنان محيي إسماعيل أنا والقناع WACH IT منصة WACH IT

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7.. أحمد السقا يُشارك في عمليات البحث عن «مربوحة»

حيثيات حبس 10 متهمين في قضية رشوة آثار إمبابة

القصة الكاملة لعودة الطفل شنودة إلى أسرته

مسلسل الصفارة.. أبناء أحمد أمين الثلاثة يتصدرون «الترند»

أذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان في كل المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار