بالصور .. "الثقافة الصحية وأثرها على الصحة الإنجابية " ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة ندوة حول "الثقافة الصحية وأثرها على الصحة الإنجابية"، فى إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت "شعار سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك".

حاضر فيها الدكتورة رباب أحمد محمد مسئول تنظيم الأسرة بإدارة الخارجة الصحية، وشيرين محمد عبدالفتاح عضو الثقافة الصحية بالشئون الصحية، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني تحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة

تناولت الندوة بتعريف الصحة الانجابية ومراحلها المختلفة حيث أنها تبدأ من مرحلة الطفولة فيتم التركيز على التغذية السليمة والابتعاد عن الوجبات الجاهزة وثم مرحلة المراهقة ويتم توعية المراهقين بأهم التغيرات الفسيولوجية والنفسية المصاحبة لمرحلة البلوغ وكذلك التوعية بمخاطر الزواج المبكر الذى يسبب العديد من المشاكل الصحية على الأم والجنين ومن مراحل الصحة الانجابية أيضا مرحلة ماقبل الزواج

وتحدثت شيرين عن مبادرة الفحص الطبى قبل الزواج حيث تم تغير الإجراءات القديمة لضمان تطبيق هذه الفحوصات وذلك بتحديد أماكن فى كل مركز من مراكز المحافظة فمركز الخارجة تتواجد المبادرة فى عيادة حى الأمل حيث يتم سحب العينة وإرسالها إلى المراكز المركزية بالقاهرة

كما أوضحت أهمية هذه التحاليل للتعرف على الأمراض السارية مثل الضغط والسكر والتعرف على الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدى الوبائي، والتعرف كذلك على الأمراض الوراثية وأهمها الأنيميا التكسرية ( أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية ) حيث أوضحت شيرين أن هذه الأمراض تنتشر فى المحافظات الحدودية مثل الوادى الجديد ومطروح وسيناء.





ومن جانبها قالت الدكتورة رباب أن من أهم مراحل الصحة الانحابية توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا من خلال عيادات تنظيم الأسرة وأوضحت الفرق بين وسائل تنظيم الأسرة المؤقتة والدائمة حيث أن الوسائل المقدمة فى تلك العيادات تضمن استعادة المرأة لخصوبتها مرة أخرى كما شرحت أنواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية والغير هرمونية فالوسائل الهرمونية مثل الحبوب والحقن والكبسولات تحت الجلد والحلول الهرمونى أما الوسائل الغير هرمونية مثل اللولب النحاسي والواقى الذكرى واللبوس المهبلي أما عن الوسائل الطبيعية فتتمثل فى الرضاعة الطبيعية والعزل ، وأهمية المباعدة بين الولادات والتى تكون من ٣ حتى ٥ سنوات بين كل ولادة وأخرى .

