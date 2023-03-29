الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى حشيش من كواليس تصوير «حضرة العمدة»: لا أقبل وجود عمدة نسائية

مصطفى حشيش في مشهد
مصطفى حشيش في مشهد من حضرة العمدة

أكد الفنان مصطفى حشيش، الذى يشارك فى بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة النجمة روبي، والذى ينافس بقوة فى الماراثون الرمضانى الحالي، أنه لا يقبل وجود شخصية عمدة نسائية لبلد ريفي، وذلك لأن المرأة لها أعمال أخرى.

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مسلسل حضرة العمدة| مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

 

وقال «حشيش» في تصريحات إلى كاميرا "الحياة" خلال تغطية كواليس تصوير مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض على شبكة تلفزيون الحياة خلال الموسم الرمضاني الجاري، إن المرأة لا يجب أن تكون عمدة وقيادية ولو لم تكن متضطرة للعمل فمكانها المنزل لأولادها وزوجها.

وشدد مصطفى حشيش على أن تصريحاته لا تعني أنه ضد عمل المرأة على الإطلاق لكنه يرى من وجهة نظره أنه لا ضرورة لعمل المرأة لو كانت من قبيل الرفاهية، متابعا أن المرأة لو كانت تعول نفسها أو أطفالها فهنا يمكنها النزول والعمل وهذا حقها ولا أحد ينكر ذلك.

ويجسد مصطفى حشيش، خلال المسلسل شخصية رجل بسيط لا يمتلك سوى أرض صغيرة فى قرية «تل شبورة» تحدث له ورطة كبيرة تخص أحد أفراد أسرته، ومن ثم تنقلب الأحداث رأسا على عقب.

 

قصة مسلسل حضرة العمدة 

ويناقش مسلسل حضرة العمدة الكثير من القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية الهامة منها غسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية، تمكين المرأة، ختان الاناث، الثأر، الميراث، وغيرها ويشارك في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» أمام النجمة روبي، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبدالله، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، شادى مقار، جمال يوسف، بسمة، إدوارد، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، لطفى لبيب، منير مكرم، جميل برسوم، صولا عمر، مصطفى حشيش، شيري أشرف، إياد عيد، محمد الإمام، وغيرهم من الشباب الموهوبين الذى تم اختيارهم وتدريبهم من قبل جهات متخصصة، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر، وإخراج عادل أديب.


https://www.facebook.com/watch/?v=161620716773139

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