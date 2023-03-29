الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد البنوك في رمضان 2023 ومكاتب البريد والشركات الحكومية

مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك

تحظى مواعيد البنوك في رمضان 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل العالمي حيث تختلف مواعيد العمل داخل المؤسسات والمصالح الحكومية والبنوك طوال العام عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لارتباط الجميع بمواعيد إفطار وعدم التسبب في أزمة مرورية في الشوارع وتخفيف حدة ضغط العمل خلال ساعات الصيام.

مواعيد البنوك في رمضان 2023

أصدر البنك المركزي المصري بيانا بمواعيد عمل كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لعدم التكدس أمام الفروع خلال الشهر الكريم حيث يستقبل البنوك العملاء من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 مساءا ما عدا يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية لموظفي البنوك بالإضافة إلى الاجازات الرسمية طوال الشهر الكريم والتي تتمثل في يومي شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

يذكر أن مواعيد عمل البنوك طوال العام من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا فيما عدا الاجازات الرسمية و الأسبوعية والتي تقرها الدولة للموظفين بحكم قانون العمل المصري.

txt

رمضان 2023| ملخص أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6 ومنصات العرض

txt

إغلاق منصة لقرصنة مسلسلات وأفلام تحريكية يابانية

مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2023

تبدأ كافة فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والبالغ عددهم نحو 4300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية العمل خلال شهر رمضان المبارك خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا فيما تبدأ الفترة المسائية بالمكاتب الرئيسية و الأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة حتى الساعة 4 عصرا.

فيما قررت الهيئة تشغيل 60 مكتب بريدي على مستوى الجمهورية خلال الفترة الليلية خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 8 مساءا وحتى الساعة 11 ليلا لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

txt

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 7 بطولة طارق لطفي والقنوات الناقلة

txt

ملخص أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7.. وتردد القنوات الناقلة

 

مواعيد عمل الشركات والمصالح الحكومية خلال شهر رمضان 2023

تختلف مواعيد البنوك في رمضان 2023 عن الأيام العادية، وكذلك الشركات والمصالح الحكومية في كافة محافظات الجمهورية حيث تعمل من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا طوال أيام الأسبوع ماعدا الاجازات الأسبوعية والرسمية خلال الشهر الكريم وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين في كافة الشركات الحكومية وخاصة التي تقدم خدمات حيوية.

اقرأ المزيد

موعد آذان المغرب 7 رمضان 2023

مواعيد البنوك في رمضان 2023 مواعيد البنوك البنوك في رمضان 2023 رمضان 2023 رمضان البنك المركزي المصري مكاتب البريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

سهم «المصرية للاتصالات» يستقبل تعيين رئيس تنفيذي جديد بصعود بنسبة 7%

هبوط أسعار الذهب بسبب ضغط سلبي من ارتفاع عائد السندات الأمريكية

فحص 88 حالة فى قافلة طبية استهدفت 8 قرى بأسوان

خالد يوسف: «سره الباتع» يؤكد فكرة الوطنية وغرس الانتماء الحقيقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار