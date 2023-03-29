مواعيد البنوك في رمضان 2023 ومكاتب البريد والشركات الحكومية

تحظى مواعيد البنوك في رمضان 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل العالمي حيث تختلف مواعيد العمل داخل المؤسسات والمصالح الحكومية والبنوك طوال العام عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لارتباط الجميع بمواعيد إفطار وعدم التسبب في أزمة مرورية في الشوارع وتخفيف حدة ضغط العمل خلال ساعات الصيام.

مواعيد البنوك في رمضان 2023

أصدر البنك المركزي المصري بيانا بمواعيد عمل كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لعدم التكدس أمام الفروع خلال الشهر الكريم حيث يستقبل البنوك العملاء من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 مساءا ما عدا يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية لموظفي البنوك بالإضافة إلى الاجازات الرسمية طوال الشهر الكريم والتي تتمثل في يومي شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

يذكر أن مواعيد عمل البنوك طوال العام من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا فيما عدا الاجازات الرسمية و الأسبوعية والتي تقرها الدولة للموظفين بحكم قانون العمل المصري.

مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2023

تبدأ كافة فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والبالغ عددهم نحو 4300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية العمل خلال شهر رمضان المبارك خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا فيما تبدأ الفترة المسائية بالمكاتب الرئيسية و الأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة حتى الساعة 4 عصرا.

فيما قررت الهيئة تشغيل 60 مكتب بريدي على مستوى الجمهورية خلال الفترة الليلية خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 8 مساءا وحتى الساعة 11 ليلا لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

مواعيد عمل الشركات والمصالح الحكومية خلال شهر رمضان 2023

تختلف مواعيد البنوك في رمضان 2023 عن الأيام العادية، وكذلك الشركات والمصالح الحكومية في كافة محافظات الجمهورية حيث تعمل من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا طوال أيام الأسبوع ماعدا الاجازات الأسبوعية والرسمية خلال الشهر الكريم وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين في كافة الشركات الحكومية وخاصة التي تقدم خدمات حيوية.

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