الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023 والإجازات الرسمية في أبريل

البنوك
البنوك

حدد البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك في رمضان والتي اختلفت في عدد ساعات العمل عن الأيام العاديه ولكنها نفس أيام العمل والإجازات الأسبوعية لجميع العاملين فيها، ويعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023 و الإجازات الرسمية في أبريل . 

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023

قلص البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك في رمضان إلى 5 ساعات فقط لتبدأ مواعيد عمل البنوك  من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا حتى يستطيع الموظفين العاملين في البنوك تقديم الخدمات للعملاء بما يتناسب مع ظروف شهر رمضان على أن تعود ساعات العمل بالبنوك إلى مواعيدها الأصلية بعد إجازة عيد الفطر المبارك. 

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ونوه البنك المركزي المصري على استمرار تقديم الخدمات البنكية الالكترونية وعبر الهاتف على مدار الساعة ولا ترتبط بمواعيد عمل البنوك في رمضان.

 فيستطيع المواطنين اتمام بعض المعاملات البنكية الإلكترونية بعد مواعيد عمل البنوك في رمضان حيث يستطيعوا إتمام عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ، وعبر محفظة الهاتف المحمول بشكل طبيعي . 

وترتبط مواعيد عمل البنوك بصرف المرتبات والمعاشات، وتنظيم عمليات سحب وإيداع الأفراد والشركات من حساباتهم البنكية ، وخدمات المستثمرين ورجال الأعمال، وغيرها من الخدمات التي توفرها البنوك للمواطنين الذين يتعاملون من خلال الفروع المنتشرة للبنوك في كافة المحافظات . 

الاجازات الرسمية في شهر ابريل 2023

يحصل الموظفون العاملون في البنوك على الاجازات الرسمية التي يحصل عليها جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، وخلال شهر أبريل هناك عدد من الاجازات الرسمية تبدأ يوم الإثنين ١٧ أبريل بمناسبة عيد شم النسيم.

ثم يحصلون على اجازة عيد الفطر المبارك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق  ٢١ أبريل وحتى يوم الأحد الموافق ٢٣ أبريل حسب البحوث الفلكية على أن يتم تحديد موعد الاجازة بدقة بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال وبعدها يخرج بيان مجلس الوزراء بأيام الاجازة الرسمية . 

ثم يحصل العاملون في البنوك والجهاز الاداري للدولة والقطاع الخاص على اجازة رسمية مدفوعة الاجر يوم الثلاثاء الموافق  ٢٥ أبريل، بمناسبة عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢).

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مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023

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