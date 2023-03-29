سهم «المصرية للاتصالات» يستقبل تعيين رئيس تنفيذي جديد بصعود بنسبة 7%

استقبل سهم الشركة المصرية للاتصالات، تعيين رئيس تنفيذي جديد، بارتفاع بنسبة 7.41%، ليصل إلى مستوى 24.500 جنيه، وتبلغ القيمة السوقية للشركة 41.8 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، قد قرر في اجتماعه أمس الثلاثاء، الموافقة على تعيين المهندس محمد نصر الدين محمد على عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات.

وجاء القرار بعد قبول المجلس طلب المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله بالإعفاء من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وسيتولى منصب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يظل عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

وقال المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه يتطلع للعمل مع مجلس الإدارة وفريق العمل التنفيذي لتحقيق المزيد من النجاح والتميز للشركة وخدمة عملائها الذين يمثلون محور الاهتمام وجزء أساسي من منظومة العمل، وأيضًا مصلحة المساهمين والمستثمرين والشركاء.

وأضاف نصر الدين، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء: سأكرس جهدي كاملا لتحقيق رؤية الشركة واستراتيجيتها نحو الاستمرار كأفضل مشغل اتصالات متكامل، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة وتقديم مزيج من الخدمات المتنوعة لتتناسب مع احتياجات عملائنا المختلفة لتقديم خبرة متميزة لدى عملائنا على مستوى كافة الخدمات المقدمة وتحقيق نمو في قاعدة العملاء، كما أتطلع إلى الاستفادة من الكوادر المتميزة من العاملين بالشركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الفرص المتاحة ولتحقيق المزيد من النجاح والنمو".

ووجه محمد نصر الدين، الشكر لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على اختياره لتولي الرئاسة التنفيذية للشركة في تلك المرحلة العامة، كما توجه بالشكر للمهندس عادل حامد الذي قاد الشركة بتميز خلال الفترة السابقة المليئة بالتحديات.