تفاصيل مفاوضات الأهلى مع صانع ألعاب عجمان الإماراتى لضمه فى الصيف

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي النقاب حول حقيقة التفاوض مع التونسي فراس بلعربي صانع ألعاب فريق عجمان الإماراتي بعد ترشيحه ضمن اهتمامات إدارة الكرة بالنادي في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن هناك اتصالات جرت مع اللاعب بشأن انضمامه لصفوف الأحمر في الصيف المقبل.

وأشار المصدر إلى أن أحد وكلاء اللاعبين عرض فراس بلعربي على أمير توفيق مدير التعاقدات بعد إعلان السويسري مارسيل كولر المدير الفني تدعيم صفوفه في خط الهجوم خلال الموسم القادم.

وينتهي عقد بلعربى مع عجمان الإماراتي في الموسم المقبل، وأبدى رغبته في عدم تجديد تعاقده بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي ولم يعط ردًا نهائيًا حول قرار انضمامه لصفوف الأهلي.

ويلعب التونسي علي معلول لاعب الأهلي دورًا كبيرًا في إقناع اللاعب بالانضمام لصفوف الأحمر فى الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي لتدعيم الخط الأمامي بحلول الصيف المقبل، بناءً على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للهلال السوداني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كل الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين أمس الثلاثاء على أن يستأنف الفريق مرانه مساء اليوم الأربعاء لمواصلة تحضيره لمباراة الهلال السوداني.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلًا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.