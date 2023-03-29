الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أنت مش لوحدك» تحتفي باليوم العالمي لليتيم في محطتها الثالثة.. غدا

انت مش لوحدك
انت مش لوحدك

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تحتضن مبادرة "أنت مش لوحدك" في محطتها الثالثة 29 فتاة من جمعية دار المبرة للبنات اليتيمات وذلك غداً الخميس من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً في نادي بورتو نايل بشارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة المنيل.

تأتي الاستضافة في إطار احتفاء قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش بيوم اليتيم العالمي الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر إبريل، لتستمر المبادرة في نجاحها الذي صاحبها منذ إنطلاقتها في يناير الماضي كمبادرة من وزارة الثقافة وتبناها القطاع لدعم ورعاية فئات معينة من المجتمع (مرضى السرطان – ذوي الهمم – الأيتام ...) وذلك من خلال يوم فني ثقافي ترفيهي يقام بصفة شهرية.

وقال الفنان أيمن هلال مدير عام التنشيط الثقافي إن اليوم الترفيهي الذي أعدته ا. منى رمضان سيبدأ في تمام الرابعة عصراً بورش فنية يشرف عليها الفنان خالد سماحي، والفنانة أمنية صبري، وا. تغريد عبدالمجيد مدير التربية المتحفية، ثم حفل الإفطار الجماعي، يعقبه فقرات موسيقية وغنائية لفنانين من ذوي الهمم وتوزيع مجموعات من قصص وكتب الأطفال المهداة من المركز القومي للترجمة مع استئناف للورشة الفنية حتى التاسعة مساءً.

نيفين الكيلاني مبادرة إنت مش لوحدك إنت مش لوحدك جمعية دار المبرة للبنات اليتيمات نادي بورتو نايل

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بعد الفاصل

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