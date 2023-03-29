الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر| مواعيد القطارات من القاهرة للاسكندرية فى رمضان

قطار
قطار

يزاد بحث المواطنين عن مواعيد القطارات من القاهرة - الإسكندرية، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد عدد ١٧ قطار من قطارات القاهرة - الإسكندرية وذلك فى شهر رمضان.

مواعيد القطار من  القاهرة للاسكندرية  

1- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

2- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

3- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - محسن»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.
 

6- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.
 

7- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.
 

8- قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
 

9- قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

11- قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

12- قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

13- قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

14- قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

15- قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

16- قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

17- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.

مواعيد القطارات على خط الإسكندرية - القاهرة

1- قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

2- قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

3- قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

6- قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

7- قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

8- قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

9- قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.

10- قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف- محسن» موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

رمضان 2023| مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق

قبل ما تسافر| مواعيد قطارات القاهرة – أسوان في رمضان

مواعيد قطارات أول أيام رمضان

«السكة الحديد»: تأخيرات قطارات «القاهرة- الإسكندرية» تصل لـ30 دقيقة

11- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

12- قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر.

13- قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

14- قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

15- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

16- قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

17- قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قاهرة اسكندرية اليو موعد قطار من القاهرة اسكندرية اليومية فى رمضان تسافر تعرف على إسكندرية القاهرة - اسكندرية اليومية فى رمضان قبل ما تسافر تعرف على ١٧ موعد قطار من القاهرة - اسكندرية اليومية فى رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

سهم «المصرية للاتصالات» يستقبل تعيين رئيس تنفيذي جديد بصعود بنسبة 7%

هبوط أسعار الذهب بسبب ضغط سلبي من ارتفاع عائد السندات الأمريكية

«محلية النواب» توافق على مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفى

خالد يوسف: «سره الباتع» يؤكد فكرة الوطنية وغرس الانتماء الحقيقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار