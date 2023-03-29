قبل ما تسافر| مواعيد القطارات من القاهرة للاسكندرية فى رمضان
يزاد بحث المواطنين عن مواعيد القطارات من القاهرة - الإسكندرية، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد عدد ١٧ قطار من قطارات القاهرة - الإسكندرية وذلك فى شهر رمضان.
مواعيد القطار من القاهرة للاسكندرية
1- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.
2- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.
3- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.
4- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.
5- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - محسن»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.
6- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.
7- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.
8- قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
9- قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.
10- قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.
11- قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.
12- قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.
13- قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.
14- قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.
15- قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.
16- قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.
17- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.
مواعيد القطارات على خط الإسكندرية - القاهرة
1- قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.
2- قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.
3- قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.
4- قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.
5- قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.
6- قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.
7- قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
8- قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.
9- قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.
10- قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف- محسن» موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.
11- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.
12- قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر.
13- قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.
14- قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.
15- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.
16- قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.
17- قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.