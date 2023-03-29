قبل ما تسافر| مواعيد القطارات من القاهرة للاسكندرية فى رمضان

يزاد بحث المواطنين عن مواعيد القطارات من القاهرة - الإسكندرية، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد عدد ١٧ قطار من قطارات القاهرة - الإسكندرية وذلك فى شهر رمضان.

مواعيد القطار من القاهرة للاسكندرية

1- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

2- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

3- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - محسن»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.



6- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.



7- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.



8- قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.



9- قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

11- قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

12- قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

13- قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

14- قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

15- قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

16- قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

17- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.

مواعيد القطارات على خط الإسكندرية - القاهرة

1- قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

2- قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

3- قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

6- قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

7- قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

8- قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

9- قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.

10- قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف- محسن» موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

11- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

12- قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر.

13- قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

14- قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

15- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

16- قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

17- قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.