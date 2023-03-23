الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات أول أيام رمضان

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط  بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم، بما يتماشى مع مواعيد الشهر الكريم ابتداءً من اليوم.

وتضمنت التعديلات قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كل خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها من محطة مصر بالإسكندرية إلى القاهرة والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.
 

القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة )..

 

قطار رقم 2 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 2.20 صباحا.

قطار رقم 1108 الإسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعة 3.05 صباحا.

قطار رقم 1904 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 5 صباحا.

قطار رقم 8 روسى الإسكندرية القاهرة ( تعديل الميعاد ) موعد قيام الساعة 5.10 صباحا بدلا من الساعة 5.20

قطار رقم 3008 روسى الاسكندرية القاهرة ( تعديل الميعاد ) موعد قيام الساعة 5.45 صباحا بدلا من الساعة 5.35

قطار رقم 2022 التالجو الإسكندرية القاهرة ( تعديل الميعاد ) موعد قيام الساعة 7.00 صباحا بدلا من الساعة 5.50

قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6 صباحا.

قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة ( تعديل الميعاد ) موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا بدلا من الساعة 7.00

قطار رقم 802 تحيا مصر الإسكندرية القاهرة ( تعديل الميعاد ) موعد قيامه الساعة 7.45 صباحا بدلا من الساعة 7.35

إيقاف تشغيل قطارى رقم 904/ 927 مكيف القاهرة /الإسكندرية والعكس لوجود خدمة فى نفس الميعاد ونفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.

قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 1212 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 9.15 صباحا.

قطار رقم 132 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10.20 صباحا.

قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 صباحا.

قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1 ظهرا.

قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1.10 ظهرا.

قطار رقم 24 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 2.30 ظهرا.

قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.00 عصرا

قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.30 عصرا.

قطار رقم 928 المكيف الإسكندرية القاهرة ( تعديل الميعاد " موعد قيامه الساعة 3 عصرا بدلا من الساعة 6 مساء

قطار رقم 32 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.25 مساء.

قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.10 مساء.

قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.20 مساء.

قطار رقم 36 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10.25 مساء.

شهر رمضان محطة مصر خطوط السكة الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

وفاة الإذاعية الكبيرة «أبلة فضيلة» فى كندا

درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات فى أول أيام رمضان

خبراء: تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن له تأثير كبير على الاقتصاد العالمى

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

حالة الطقس فى أول 3 أيام من رمضان.. مائل للحرارة نهارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»