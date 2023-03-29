بالأسماء.. 9 مصابين إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» بالطريق الإقليمي بالشرقية

أُصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين باستقبال كل من: "مصطفي ج م ع" 33 سنة مصابًا بكدمة بالفخذ الأيسر و"سعيد ص ع ع" 45 سنة مصابًا بكدمة بالكوع الأيمن و"محمود م ح" 29 سنة و"أحمد ع ب ع" 30 سنة و"مسعد ا س ع" 26 سنة و"محمد ا ج ا" 36 سنة و"السيد ح ا " 43 سنة و"محمد ي ص ع" 17 سنة و"إسلام ر ا" 31 سنة مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابتهم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.