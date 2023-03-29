الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكورة في رمضان.. ثلاثية للإسماعيلي بمرمى الترجي تمهد الطريق لنهائي إفريقيا

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

مساء يوم 7 رمضان الموافق الأول من نوفمبر عام 2003، حقق الإسماعيلي فوزا كبيرا على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأدارها الحكم الجنوب إفريقي جيروم دامون.

انتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف سجله عبدالرحمن تراوري في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني تعادل راضي الجعايدي للترجي في الدقيقة 71، ورد الإسماعيلي بهدفين سجلهما حسني عبدربه من ركلة جزاء والغيني جاباتي في الدقيقتين 86 و89.

بدأت المباراة بهجوم للإسماعيلي ومع ذلك كانت الفرصة الأولى للترجي عندما تلقى مراد المالكي كرة عرضية من ركلة ركنية وسددها برأسه تخطت محمد صبحى حارس الإسماعيلي وأبعدها محمد يونس قبل أن تدخل المرمى.

في الدقيقة 30 خطف محمد محسن أبوجريشة الكرة من لاعب الترجي وانطلق في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لعبدالرحمن تراوري الذي سددها بلمسة واحدة داخل المرمى مسجلًا هدف التقدم للإسماعيلي.

هاجم الإسماعيلي في بداية الشوط الثاني بغية مضاعفة النتيجة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة وعلى عكس اللعب وفي الدقيقة 71 تلقى راضي الجعايدي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها برأسه داخل المرمى مسجلًا هدف التعادل للترجي.

الهدف لم يؤثر على لاعبي الإسماعيلي الذين واصلوا الهجوم وفي الدقيقة 86 احتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة عرقلة محمد عبدالله داخل منطقة الجزاء تصدى لها حسني عبدربه وسجل الهدف الثاني.

في الدقيقة 89 مرر حسني عبدربه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء هيأها محمد محسن أبوجريشة برأسه لجاباتي الذي سددها داخل المرمى مسجلًا الهدف الثالث للإسماعيلي.

 مثل الإسماعيلي: محمد صبحي وعماد النحاس وعمرو فهيم "المعتصم سالم ق42" ومحمد يونس وإسلام الشاطر "محمد عبدالله ق75" وسيد معوض وأحمد الجمل "جاباتي ق 80" وحسني عبدربه ومحمد حمص وعبدالرحمن تراوري ومحمد محسن أبوجريشة.

دورى ابطال افريقيا الاسماعيلى لترجي التونسي حسنى عبدربه عبدالرحمن تراوري

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وائل لطفي

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