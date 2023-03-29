الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أجواء معتدلة في القاهرة وسطوع الشمس (صور)

القاهرة
القاهرة

تشهد القاهرة الكبرى، أجواء ربيعية خالصة، وسط درجات حرارة معتدلة في سابع أيام شهر رمضان، مع سطوع للشمس، ونسمات هواء هادئة.

 

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإن القاهرة الكبرى تسجل درجة حرارة 22 الكبرى، و13 الصغرى، وسط نشاط للرياح بقوة 30 كيلومتر في الساعة، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا.

 

وتصل درجات الحرارة في الوجه البحري 22، والصغرى 13، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبًا، مع نشاط للرياح بسرعة 32 كيلومتر في الساعة، بينما تكون درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية 19 درجة، والصغرى 14، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، ونشاط للرياح بسرعة 42 كيلومتر في الساعة.

 

أجواء ربيعية في القاهرة في سابع أيام رمضان وسط توقعات بنشاط للرياح على معظم أنحاء البلاد

 

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتكون درجة الحرارة العظمى 20 درجة، والصغرى 14، مع وجود فرص لسقوط أمطار، ونشاط للرياح يكون الأعلى بين أنحاء الجمهورية بسرعة 44 كيلومتر في الساعة.

 

وتُسجل جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 درجة العظمى، و16 الصغرى، بينما تصل سرعة الرياح 36 كيلومتر في الساعة. وتكون درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد 26، والصغرى 11، ورياح نشطة بسرعة 30 كيلومتر في الساعة، وهي نفس السرعة التي تكون عليها في جنوب الصعيد، لكن تختلف درجات الحرارة حيث تكون 33 العظمى، و16 للصغرى.

 

أجواء ربيعية في القاهرة في سابع أيام رمضان وسط توقعات بنشاط للرياح على معظم أنحاء البلاد
أجواء ربيعية في القاهرة في سابع أيام رمضان وسط توقعات بنشاط للرياح على معظم أنحاء البلاد
أجواء ربيعية في القاهرة في سابع أيام رمضان وسط توقعات بنشاط للرياح على معظم أنحاء البلاد
الهيئة العامة للإرصاد الجوية المصريه أرصاد الجوية أجواء ربيعية الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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