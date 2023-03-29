مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. مفاجأة غير متوقعة بعد تعرض «أمجد» لحادث أليم

يترقب عشاق دراما رمضان ومتابعو مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، والمذاع على قنوات الحياة وDMC وDMC دراما، ومنصة Watch it، مشاهدة الحلقة السابعة مساء اليوم.



وحملت الحلقة السابقة العديد من المفاجآت المشوقة، التي نالت إعجاب عدد كبير من المشاهدين، فيما تكشف حلقة اليوم، أسرارًا وحقائق جديدة عن طبيعة العلاقة بين ياسر جلال (عمرو) ومي عمر (بثينة)، التي لا تزال مجهولة بالنسبة لداليا مصطفى (عاليا) زوجة «عمرو»، ومراد مكرم (أمجد) طليق «بثينة».



وانتهت الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة بتعرض مراد مكرم (أمجد) أثناء استقلاله السيارة، وذلك عقب اتصاله بسائقه الشخصي، ليوصله إلى أحد الأماكن لأنَّه لا يستطيع القيادة بسبب تعبه الشديد، وأثناء سيرهما على الطريق فوجئ «أمجد» بسيارة تُسرع نحوه، وانتهت الحلقة باصطدام السيارتين، إلى أن تكتشف الحلقة السابعة، مساء اليوم، حقيقة الحادث.

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحًا و1:30 ظهرًا، ويعرض أيضًا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء، ويعاد في 8:30 صباحًا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان المقبل 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة "الحياة"، وبعدها يعرض على فضائية ON وON DRAMA، وستتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون إجمالي عرضه أكثر من خمس مرات في اليوم.



مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub– سعدى جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.