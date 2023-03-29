وفاة عجوزة في حادث تصادم بالشرقية

لقيت سيدة مسنة مصرعها، إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة أثناء عبورها طريق منيا القمح اتجاه كفر الغنيمى نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بطريق منيا القمح اتجاه كفر الغيميى، مما أسفر عن مصرع سيدة جرى الدفع بمرفق الإسعاف.

وتم نقل المتوفية وتدعى "نفيسة. م "، 67 سنة، ربة منزل، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السعديين بمنيا القمح.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.