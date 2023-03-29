الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم فتاة فى منزلها بمصر القديمة

تسمم فتاة
تسمم فتاة

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، اليوم الأربعاء، إثر إصابتها بحالة تسمم في منزلها بمنطقة مصر القديمة.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من مستشفى قصر العيني القديم يفيد بوصول فتاة تدعى آية خميس صديق مصابة بحالة إعياء شديدة.

وتبين دخولها غرفة الرعاية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن حالتها تدهورت بسرعة ولفظت أنفاسها الأخيرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة الفتاة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وتبين أن الفتاة المتوفاة من محافظة الفيوم، وأثناء تواجدها بمنزلها شعرت بحالة إعياء شديدة، وبنقلها إلى المستشفى للعلاج، قررت تحويلها لمستشفى قصر العيني بالقاهرة بسبب وجود مركز للسموم، إلا أنها توفيت.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

مصر القديمة تسمم حاله إعياء شديدة جثة

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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