العراق يعلن القبض على إعلامى داعش الإرهابى شمال بغداد

أعلن العراق، اليوم، عن القبض على ما يسمى إعلامي داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أنه بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة القوات الأمنية تم نصب كمين محكم في قرية الشيخ حمد وعلى أثره ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضاف البيان، أن الإرهابي كان يعمل بعدة صفات في عصابات داعش الإرهابية، منها كان يعمل إعلامي داعش في صلاح الدين ويجبر المواطنين على البيعة والمناصرة للإرهاب وكذلك كان يدلي بالمعلومات عن أبطال قواتنا الأمنية والإبلاغ عن محل سكناهم ويعمل مرافقاً لأحد القياديين الإرهابيين في قضاء الشرقاط، لافتاً إلى، أنه جرى تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية في العراق عن اعتقال 13 عنصرا إرهابيا من تنظيم داعش خلال عمليات متفرقة.

وذكرت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، في بيان أن خلية مهمة الاستخبارات الخاصة ومفارز استخبارات وأمن بابل تمكنت من الإطاحة بعنصرين ينتميان إلى داعش جنوبي بغداد.

وأوضح البيان أن أحد المعتقلين كان يشغل ما يسمى آمر مفرزة قاطع جبلة التابعة إلى ما يسمى كتيبة إبراهيم بن الأدهم بولاية الجنوب، صادرة بحقهما مذكرتي قبض وفق المادة (1/4).

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القبض على 11 إرهابيا"، في عمليات نفذت في بغداد وكركوك وميسان وصلاح الدين.

وبحسب بيان لإعلام المديرية فقد جرت العمليات عبر كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات الأربع، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا من داعش مطلوبين للقضاء".

وتلاحق القوات العراقية ضمن عمليات عسكرية متواصلة عناصر تنظيم داعش، يتركز أغلبها عند المناطق الحدودية والنائية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.