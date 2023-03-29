«فضائل الشهر الكريم».. ندوة تثقيفية بجامعة الوادى الجديد

نظّمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "فضائل الشهر الكريم لتعزيز مفهوم التسامح وتنمية قيم الولاء والانتماء"، بقاعة المناقشات بكلية الطب بحضور فضيلة الشيخ عمر عبدالكريم، مدير عام الوعظ بالوادي الجديد بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر".

وخلال الندوة، أكد الشيخ عمر عبدالكريم، مدير عام الوعظ بالوادي الجديد، فضائل شهر رمضان الكريم والذي يعد فرصة للتسامح مع الآخرين مما يطهر القلب من المشاعر السلبية مثل البغضاء والحقد لتحل محلها المحبة والرحمة والتصالح مع النفس، حيث إن التسامح سمة من أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وطلبة وطالبات الكليات.