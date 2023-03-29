الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فضائل الشهر الكريم».. ندوة تثقيفية بجامعة الوادى الجديد

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

نظّمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "فضائل الشهر الكريم لتعزيز مفهوم التسامح وتنمية قيم الولاء والانتماء"، بقاعة المناقشات بكلية الطب بحضور فضيلة الشيخ عمر عبدالكريم، مدير عام الوعظ بالوادي الجديد بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر".

وخلال الندوة، أكد الشيخ عمر عبدالكريم، مدير عام الوعظ بالوادي الجديد، فضائل شهر رمضان الكريم والذي يعد فرصة للتسامح مع الآخرين مما يطهر القلب من المشاعر السلبية مثل البغضاء والحقد لتحل محلها المحبة والرحمة والتصالح مع النفس، حيث إن التسامح سمة من أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وطلبة وطالبات الكليات.

 

جامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية فضائل الشهر الكريم لتعزيز مفهوم التسامح وتنمية قيم الولاء والانتماء أسرة طلاب من أجل مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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