برلماني: استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة قوية على النزاهة والشفافية

اعتبر النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى وانحيازه لرغبة الشعب المصري وتحقيق طلباتهم.

وأكد أبو الفضل أن وجود تعديل تشريعي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يأتي بنتائج حقيقية تعبر عن إرادة الشارع المصري ويمثل ضمانة قوية على نزاهة وشفافية الانتخابات، ومصداقية نتائجها، خاصة أن القوى السياسية لديهم ثقة كبيرة في وطنية ونزاهة الهيئات القضائية، واستقلالها وعدم التدخل في قراراتها.

وأوضح أن الحوار الوطني ينقل نبض الشارع ويمثل خارطة طريق لمستقبل الجمهورية الجديدة التي تحقق رضا الشعب مؤكدا أن جلسات الحوار ستكون منصة حوارية لطرح الأفكار والرؤى لموجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد، والتى تتطلب من جميع القوى والتيارات السياسية ضرورة الاصطفاف الوطنى لعبور هذه المرحلة الصعبة.