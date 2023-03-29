«دراما المتحدة» تسيطر على التريند بـ3 مسلسلات.. «الكتيبة 101» أبرزها

تناولت "دراما الشركة المتحدة" خلال السباق الرمضاني الحالي، العديد من الألوان الفنية، بين دراما الوعي، والدراما الاجتماعية، والدراما الكوميدية، ونالت جميعها استحسان الجمهور المصري والعربي.

وتصدر اليوم الأربعاء، 3 مسلسلات قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الترند، وهي "الكتيبة 101"، و"علاقة مشروعة"، و"الصفارة"، بعد بحث العديد عنها لتصبح هي المسلسلات الأكثر تداولًا في مؤشرات البحث على "جوجل".

مسلسل "الكتيبة 101"

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 نجاح الجيش المصري فى السيطرة على مزرعة أبو أنس وتدميرها بعد الحيلة الذكية التى استخدمها الرائد نور صلاح العزب باستخدام الـGPS فى تحديد موقعهم.

ودمرت قوات الجيش مزرعة أبو أنس، والتى كانت تعتبر من أكبر وأهم المزارع التى يستخدمها الإرهابيون فى تخزين السلاح بسيناء، لتعتبر هذه من أهم العمليات النوعية التى قام الجيش بها فى هذا التوقيت.

ويضم مسلسل "الكتيبة 101" قائمة من الفنانين هم: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "علاقة مشروعة"

بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "علاقة مشروعة"، بطلب "عمرو" ياسر جلال من سائقه "طارق" أن يبحث له عن شقة لكي تجلس فيها زوجته الثانية "بثينة" مي عمر، كما ذهب "أمجد" إلى منزل عمرو لكى يعتذر لـ"بثينة عما فعله ليلة أمس، ولكنها لم تتقبل اعتذاره بعدما طردها بملابس المنزل، وطلبت منه "عاليا" أن يتركها يومين حتى تهدأ الأمور، ولبى طلبها.

أخبر "عمرو" ياسر جلال زوجته "عاليا" داليا مصطفى بأن هناك مؤتمرًا ومن المحتمل أن يسافر لحضوره بسبب عدم وجود "أمجد" وإغلاق هاتفه ومن الصعب الوصول له، وتناول "عمرو" الغداء بصحبة زوجتيه "عاليا" و"بثينة" وحماته، وظهرت على "بثينة" علامات الغضب بسبب قيام زوجته "عاليا" بإطعامه كعادتها.

الأمر الذي استثار غضبها، وتحدثت معه عن ذلك الأمر، وأخبرها بأن كل شىء سيكون على ما يرام، خاصة أنه كلف السائق أن يبحث لهما عن شقة، وانتقل المشهد إلى "أمجد" مراد مكرم الذى كان يقود سيارته وتعرض لحادث شديد بعد اصطدامه بسيارة نقل.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

مسلسل "الصفارة"

طلبت شيرين "آية سماحة" مقابلة شفيق "أحمد أمين" بعد خلافها مع خطيبها علاء "حاتم صلاح"، وتحدثت معه عن سبب الخلاف، وقالت إنها أخطأت وهى تنادى لعلاء بقولها "نو نو" ووقتها غضب علاء من الأمر لأن نو نو أو شفيق يعتبر عدوه الأول، وأنه دخل خصيصًا لمجال الشعر من أجل إثبات أن الفن الذى يقدمه شفيق هابط، وفجأة يجد شفيق وشيرين أصوات مرتفعة وشخص يحاول الانتحار من فوق المركب الذى يتواجدان فيه وهذا الشخص هو وجيه "طه دسوقى".

وقرر وجيه الانتحار بسبب الراقصة سمية التى قررت تركه والارتباط بشخص آخر، حيث إنها تقوم بذلك بالتواجد مع شخص جديد من الوقت للآخر من أجل المصلحة وأن يضعها خطوة للأمام، ليلحق شفيق نفسه ويخرج الصفارة ويصفر من أجل العودة مرة أخرى إلى الحدث الأساسى وهو حفل تقديم برنامجه سواح.

وعندما يعود مرة أخرى لـ3 دقائق الحاسمة في حياته، تجبره الظروف على الزواج من سيدة لديها 3 أطفال، يعاني كل منهم من مشكلة غير الآخر، أحدهم يسرق وغيره متحرش، والثلاثة في مراحل تعليمية متقاربة بين الإعدادية والابتدائية. وفي البداية أراد أحمد أمين استخدام الصفارة وترك كل شىء وراء ظهره، والعودة للحظة الحفل مرة أخرى، ولكن بمجرد تحدث أحد الأطفال الثلاثة معه، وأشعروه بحبهم له، قرر التراجع، والبقاء في هذه الحياة، لتبدأ رحلة البحث عن شيرين التي تلعب دورها آية سماحة، وبالفعل وصل إليها، واكتشف أنها ما زالت تحبه.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى جوهر.