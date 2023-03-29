الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جبل موسى يتصدر قائمة موقع كندي لأفضل الأماكن الروحانية في العالم

جبل موسى بسيناء
جبل موسى بسيناء

تصدّر جبل موسى في جنوب سيناء قائمة أعدها موقع كندي لأفضل الأماكن الروحانية في العالم تستحق الزيارة لقضاء عطلة فريدة مليئة بالتأمل.

وقال موقع «ذا ترافل» السياحي الكندي: «من جبل موسى في مصر إلى مكة في السعودية، هذه هي الأماكن الأكثر روحانية التي يمكن لأي شخص السفر إليها، فالعالم أشبه بقرية عالمية جميلة حيث يتمتع مختلف الناس بمعتقدات دينية مختلفة تحدد كيفية عبادتهم».

وذكر التقرير أن جبل موسى هو المكان الذي أعطى فيه الله، موسى الوصايا العشر وهو مقصد شهير في مصر من كل أنحاء العالم.

على سفح الجبل يوجد دير سانت كاترين الذي يجذب أيضاً السياح بما يمتلكه من فن بيزنطي مذهل، وهذا الموقع معروف بأنه أقدم دير أرثوذكسي شرقي في العالم كله، وقد بناه اليونانيون ويضم مكتبة تضم مخطوطات قديمة.

السياحي الكندي السياحة العالمي الشواطئ الكتاب المقدس المسلمون اليونانيون الوصايا

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