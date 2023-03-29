الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الروسية تبدأ تدريبات تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية العابرة للقارات

صواريخ
صواريخ

قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات.

 

وأضافت في بيان عبر تطبيق تيليجرام للمراسلات ونقلته وكالة رويترز:  "شارك في التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف فرد عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد في المجمل".

 

أوكرانيا: تدمير أكثر من 1500 طائرة مسيرة روسية من طراز "أورلان-10"

وسبق وأعلن يوري إحنات المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، أسقطت أكثر من 1500 طائرة مسيرة روسية من طراز "أورلان-10".


وأضاف إحنات، أن القوات الأوكرانية أسقطت 1500 طائرة بدون طيار من الطراز "أورلان-10"، وذلك دون احتساب الطائرة المروحية الرباعة التكتيكية بدون طيار.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وفي تقييمه للقدرات الحالية للقوات الجوية الروسية، أكد أن مجموعات الطائرات الروسية التي هاجمت أوكرانيا من عدة عشرات من المطارات زادت كما، لكن الفعالية أصبحت أسوأ.

وتابع المتحدث باسم القوات الجوية: "للأسف، لا يزال لديهم القدرة على شن هجمات من الجو، ويقوم طيارونا العسكريون بكل ما هو ممكن، بل ومستحيل في بعض الأحيان، لمواجهة روسيا، في محاولة لإسقاط صواريخها وطائراتها بدون طيار".


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

كما كشف مصدر أممي مطلع الثلاثاء عن عزم مجلس الأمن الدولي بحث قرار روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وقال المصدر الأممي ـ حسبما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية ـ إنه "من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الجمعة المقبل لبحث نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

الدفاع الروسية القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية تدريبات العابرة للقارات صواريخ يارس النووية الباليستية

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