مصرع طفلة عقب شرب كميات كبيرى من كحول مطهر بـ6 أكتوبر

كشف مصدر أمني عن مصرع طفلة عقب تناولها كمية كبيرة من كحول مطهر، جرى نقلها إلى المستشفى، وتوفيت أثناء إسعافها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد أحمد نجم مفتش مباحث حدائق أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول «شام. أ» 3 سنوات، توفيت أثناء إسعافها بسبب تناولها مادة سامة.

على الفور انتقل المقدم فريد معاذ رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وجرى التقابل مع والد المتوفية، الذي أفاد بتناول الطفلة كمية كبيرة من عبوة الكحول المطهر وتوفيت أثناء إسعافها بالمستشفى، وبسؤال والدتها ربة منزل 45 سنة، منسوب لها جنحة إهمال، أيدت ما جاء بالفحص، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة جنحة الإهمال

ونص قانون الطفل وضع عقوبة لتهمة الإهمال الأسري سواء كان عمدًا أو غير مقصود حيث في المادة الـ 12 سنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 تحديدًا في المادة الثالثة، التي تنص على «حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال».



ونص قانون الطفل وضع عقوبة للأسرة التي تؤذي طفلها حيث نصت المادة 113 من القانون أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل في طفله، بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مع مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرض للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (98) من هذا القانون».