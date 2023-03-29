الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا الوسطى تعلن أن رفات ضحايا الاعتداء المسلح الصينيين لن يعاد إلى بلادهم

إفريقيا الوسطى
إفريقيا الوسطى

أعلنت شرطة جمهورية إفريقيا الوسطى أن رفات المواطنين الصينيين الذين قتلوا بهجوم مسلح في البلاد في مارس الماضي لن يعاد إلى الصين، حيث تم حرقه بطلب من السفارة الصينية.
 

وقالت الشرطة المحلية بجمهورية أفريقيا الوسطي، الثلاثاء، إن "رفات 9 مواطنين صينيين كانوا قد قتلوا في 19 مارس في جمهورية إفريقيا الوسطى لن تعاد إلى الصين، بعدما تم حرق جثثهم بقرار من السفارة الصينية".

 

ويذكر أن عمدة مدينة بامباري، ابيل ماتشيبتا، أعلن في مارس الجاري في تصريحات، مقتل تسعة صينيين في هجوم شنه مسلحون على موقع لاستثمار الذهب تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة غولدن كوست"، في بلدة شينغبولو، في مدينة بامباري.

 

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حث على معاقبة المسؤولين عن الهجوم بصرامة وبما يتوافق مع القانون، كما حذرت الوزارة كذلك من أن عددا من مناطق جمهورية إفريقيا الوسطى تعتبر مناطق عالية الخطورة، وحثت المواطنين الصينيين على مغادرة هذه المناطق على الفور والامتناع عن السفر إليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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