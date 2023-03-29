الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر أممي: الجمعة المقبلة مجلس الأمن يبحث نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس

مجلس الأمن
مجلس الأمن

كشف مصدر أممي مطلع الثلاثاء عن عزم مجلس الأمن الدولي بحث قرار روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وقال المصدر الأممي ـ حسبما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية ـ إنه "من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الجمعة المقبل لبحث نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وكانت أوكرانيا قد حثت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على تحذير السلطات البيلاروسية من العواقب بعيدة المدى على بيلاروسيا في حالة موافقتها على تلقي أسلحة نووية تكتيكية من روسيا داخل أراضيها .. وذلك بعدما صرح الرئيس الروسي مؤخرا بأن بلاده تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 29-3-2023 في مصر تحديث يومي

سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 29-3-2023 السابع من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل