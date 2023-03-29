«سره الباتع».. تفاصيل خطابات روجيه كليمان إلى صديقه جى دى روان

بعد رحلة بحث مضنية، وعن طريق صديقة له اسمها «جين» وجدت وثيقة تاريخية منشورة في إحدى دار الكتب الفرنسية عبارة عن مجموعة من الخطابات من روجيه كليمان إحدى علماء الآثار الذين رافقوا حملة نابليون على مصر إلى صديقه المسيو جي دي روان، وفيها يحكي كليمان عن السلطان حامد، وكيف تحول إلى أسطورة شعبية بسبب مقاومته للفرنسين.. بهذه الكلمات افتتح مسلسل "سره الباتع" حلقاته التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك.

و ننشر صورة "روجيه كليمان" إحدى علماء الآثار الذين رافقوا حملة نابليون بونابرت على مصر (1798- 1801)، بحسب ما أجمعت عليه بعض المراجع الفرنسية عن أشهر علماء الآثار الفرنسيين.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك في المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصري، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومي فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض على قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.