الحلقة 6 من «الكتيبة 101».. توثيق بالصوت والصورة لعمليات القوات المسلحة ضد الإرهابيين

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “الكتيبة 101”، العديد من الأحداث الهامة مثيرة نرصد ملخصها في السطور التالية..

ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101

في بداية الحلقة، ظهر الضابط "نور"، الذي يقوم بدوره عمرو يوسف، وهو متنكر في زي عرباوي، لخداع العناصر التكفيرية، والاستيلاء على السيارة التي يركبها، وفيها تم وضع جهاز GPS لتحديد موقعهم، وبالفعل انخدع التكفيريون وتم تحديد موقعهم، وتم نسفه باستخدام الطائرات الحربية.

يظهر بعد ذلك الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، ليطلب من الجنود الذين حضروا بعد نسف موقع الإرهابيين، أن يتم جمع الأشلاء وإجراء فحص لها وأخذ عينات من الحمض النووي لكل منها للتعرف على هويتهم، والتي أظهرت أنه تم القضاء على "أبو أنس"، أحد أخطر العناصر الإرهابية، لكن فر عدد آخر منهم.

وأظهرت الحلقة، مشاهد حية من عمليات القوات المسلحة الموثقة بالصوت والصورة مع كل مداهمة لبؤر الجماعات الإرهابية، لتكون شاهدًا على حقائق التاريخ وبطولات القوات المسلحة، ودحض أي أكاذيب قد يروج لها بعض الإرهابيين بأن تلك العمليات كانت عشوائية.

يظهر الضابط "خالد"، الذي يصدر أوامره بتجهيز "أبو عمار المهاجر"، أحد العناصر التكفيرية المقبوض عليه، لنقله إلى القاهرة، لكن قبل ذلك خضع لاستجواب دقيق للحصول منه على معلومات تساعدهم في القبض على أكبر عدد من التكفيريين ومعرفة خطتهم ضد مصر.

وتم وضع "أبو عمار" على جهاز كشف الكذب، والذي ظهر للضابط الذي كان يحقق معه، الذي يقوم بدوره أحمد وفيق، ومن خلاله كشف لهم أسماء بعد قادة التنظيم الإرهابي، ومنهم أبو دعاء قائد التنظيم وأبو همام أمير التنظيم في سيناء، كما أخبرهم أن العنصر الإرهابي "أبو أسامة" لا يتمركز في مكان معين خوفًا من القبض عليه.

ويظهر مشهد لسيدة سيناوية “وفاء عامر”، تتحدث مع ابنها الذي يسألها عن سبب توقفه عن الدراسة، لتجيبه أن الإرهابيين فجروا أساساتها، لذا تتمنى منه أن يصبح مهندسًا لبناء ما دمره هؤلاء الإرهابيون.

ويظهر أيضًا مشهد لتجار البشر، والذي يقوم الفنان فتحي عبدالوهاب، بدورأحد قادته، وهو يتحدث عن شكوكه ضد التكفيريين وعملياتهم، وكان الأمر متبادلًا مع التكفيريين، الذين أظهروا في حديثهم مع بعضهم البعض أنهم لا يطمأنون للتعاون مع هؤلاء التجار.

قصة المسلسل

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، والمسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

ويحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا المسلسل لما يقدمه من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على شمال سيناء.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.