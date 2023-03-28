هيئة المحلفين فى مانهاتن: لن نقدم لائحة اتهام ضد ترامب هذا الأسبوع

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن أن هيئة المحلفين في مانهاتن لن تقدم لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن اجتمعوا مع الرئيس السابق ترامب اليوم لأول مرة منذ أسبوع.

وكانت كل الأنظار على المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج فيما يتعلق بإدانة دونالد ترامب المحتملة؛ واستمعت هيئة المحلفين الكبرى إلى شاهد في القضية أمس الإثنين، لكن المصادر تقول إنه من غير المتوقع أن تناقش اللجنة الأمر مرة أخرى هذا الأسبوع.

وقالت المصادر إن ديفيد بيكر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمريكان ميديا وناشونال إنكوايرر، كان الشاهد قبل يوم، ظهر أمام هيئة المحلفين الكبرى للمرة الثانية.

وإذا كانت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن ستوجه الاتهام إلى ترامب، فسيكون ذلك بمثابة أول اتهامات جنائية ضد رئيس أمريكي سابق أو حالي، ومع ذلك فإن أي اتهامات أو إدانة لن تمنعه من الترشح.