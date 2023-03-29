الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكتيبة 101 الحلقة 6.. «أزمة ثقة» بين تجار البشر والتكفريين في سيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

أظهرت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 المذاع على فضائية ON E بداية الغدر بين عناصر التهريب وتنظيم داعش الإرهابي حيث أخبر ابن عمه د.وحيد (فتحي عبدالوهاب) الذي يعمل معه في مجال التهريب، أنه غير مطمئن لـ أبوبراء وعملياته التي يجهّز لها.

 

قصة مسلسل الكتيبة 101 

والمسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويبرز تضحيات وفدائيات “الكتيبة 101” التي قدمت أكثر من 300 شهيد من الضباط والمجندين الذين شنوا حملات موسعة ومداهمات أمنية غير مسبوقة ضد الجماعات التكفيرية لتطهير سيناء من جرذان الإرهاب.

وتعرضت الكتيبة لهجمات نفذتها الجماعات الإرهابية بصواريخ الهاون والأسلحة الذخيرة، إلاّ أن هذه الهجمات كانت تزيد رجال القوات المسلحة عزيمة وإصرارًا لاستكمال الحرب على الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية.

في الحلقة 6 من الكتيبة 101.. الجيش يرصد مكان التكفيريين وينسفهم بالطائرات الحربية

الحلقة 6 من «الكتيبة 101».. جهود القوات المسلحة تنجح في كشف زعيم التكفيريين

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

ويعرض الكتيبة 101 على شاشة ON E في التاسعة مساءً ويحظي بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا الملسل لما يقدمة من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على أرض الفيروز.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101

“الكتيبة 101” يضم كوكبة كبيرة من النجوم الذين يجسدون هذه الملحمة البطولة وعلى رأس هذه القائمة الطويلة من النجوم، عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي.

كما ضمت قائمة النجوم في المسلسل أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

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