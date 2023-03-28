متصلة تسأل عن إمامة زوجها فى صلاة.. والإفتاء ترد (فيديو)

وجهت متصلة تدعى حبيبة من المنصورة، سؤالا للدكتور خالد شعبان، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، حول رغبتها في إمامة زوجها في الصلاة لعدم حفظه آيات من القرآن الكريم.

وأجاب الدكتور خالد شعبان قائلا: "لا يجوز أن تؤم النساء الرجال".

وأضاف شعبان، خلال حلقة برنامج "فتاوي الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لو كان لا بد عليكى إنك تعلميه بعض أحكام الصلاة، وتحفظيه قصار السور، التى تساعده إنه يصلى".

وكانت انطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كافة مجالات الحياة.