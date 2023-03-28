الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متصلة تسأل عن إمامة زوجها فى صلاة.. والإفتاء ترد (فيديو)

الدكتور خالد شعبان
الدكتور خالد شعبان

وجهت متصلة تدعى حبيبة من المنصورة، سؤالا للدكتور خالد شعبان، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، حول رغبتها في إمامة زوجها في الصلاة لعدم حفظه آيات من القرآن الكريم.

وأجاب الدكتور خالد شعبان قائلا: "لا يجوز أن تؤم النساء الرجال".

وأضاف شعبان، خلال حلقة برنامج "فتاوي الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لو كان لا بد عليكى إنك تعلميه بعض أحكام الصلاة، وتحفظيه قصار السور، التى تساعده إنه يصلى".

وكانت انطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كافة مجالات الحياة.

أمين الفتوى بدار الإفتاء خالد شعبان قناة الناس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

مسلسل ضرب نار 6| تعرف على أحداث الحلقة السادسة ومواعيد العرض

الحلقة 6 من مسلسل «حضرة العمدة».. غريق فى تل شبورة ضحية الهجرة غير الشرعية

الخميس.. على الهلباوى يُحيى أولى ليالى «هل هلالك 7»

ملخص الأحداث السابقة قبل عرض الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل