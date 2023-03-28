الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

والد حامد يتوفى حزنًا على أرضه.. الحلقة السابعة من مسلسل «سره الباتع»

سره الباتع
سره الباتع

حرص عدد من المواطنين على مشاهدة الحلقة السابعة من الوجبة الثقافية والفنية الضخمة، التي تجسد قصة واقعية لمقاومة أهالي قرية شطانوف، في مواجهة الاحتلال الفرنسي، عبر يد المخرج الكبير خالد يوسف، في مسلسل سره الباتع


والد حامد يتوفى حزنًا على أرضه.. الحلقة السابعة من  مسلسل "سره الباتع" رمضان 2023


تدور أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "سره الباتع"، بجلسة عرفية لمجموعة من أهل القرية للفصل في واقعة تسبب حامد في فقدان بصر أحد أولاد الشيخ شهاب، والذي يجسد دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، لحل هذا المأزق، ويقررون فرض عقوبة على والد حامد، والذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري.

وبعدها يتوفى ماجد المصري حزنا على أرضه، التي أخذها منه الفنان أحمد عبدالعزيز، الذي يجسد شخصية الشيخ شهاب حزنا على أرضه، التي سلبت منه عوضا عن كذبة عبدالعزيز في فقدان ولده، الذي طلب منه أن يمثل العمى حتى يحصل على الأرض.
تردد القناة الناقلة لمسلسل "سره الباتع"
ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع. 
ويعرض مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة on drama، وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشرة صباحا.

أبطال مسلسل “سره الباتع” احداث الحلقة السابعة من مسلسل سره الباتع أحداث مسلسل سره الباتع تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع مسلسل سره الباتع رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

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